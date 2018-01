Schalke vence o Energie Cottbus volta a ponta do Alemão Um dia depois de perder a liderança para o Werder Bremen, o Schalke voltou a ponta do Campeonato Alemão depois de vencer o Energie Cottbus, por 2 a 0 (gols de Rost, contra, e do brasileiro Bordon), neste sábado, pela 30.ª rodada do torneio. Com a vitória, o Schalke chegou a 62 e voltou a superar o Werder, que venceu o Alemannia Aachen por 3 a 0 na sexta e atingiu a marcar de 60 pontos. Faltando apenas quatro rodadas para o final do campeonato, apenas quatro times ainda têm chances de chegar ao título. Além do líder Schalke e do vice Werder Bremen, o terceiro colocado Sttutgart (58 pontos) e o quarto Bayern de Munique (53) seguem na briga. O time de Munique, aliás, perdeu uma boa chance de encostar nos líderes. A equipe foi derrotada fora de casa pelo Sttutgart, por 2 a 0 (dois gols do brasileiro Cacau), no último confronto direto entre os quatro primeiros no campeonato.