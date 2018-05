Schalke vence o Mainz e assume a liderança no Alemão O Schalke 04 assumiu a liderança provisória do Campeonato Alemão nesta sexta-feira ao derrotar o Mainz por 1 a 0, em Gelsenkirchen. Para se manter na primeira colocação, a equipe precisa torcer por um tropeço do Bayer Leverkusen diante do Borussia Mönchengladbach, sábado, em Leverkusen.