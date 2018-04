Schalke vence segunda, mas Hertha perde pelo Alemão

O Schalke 04 confirmou o bom início pelo Campeonato Alemão neste domingo. Depois de derrotar o Nuremberg na estreia, a equipe de Gelsenkirchen voltou a vencer ao superar o Bochum por 3 a 0. O resultado deixou o time com seis pontos na tabela, dividindo a liderança com o atual campeão Wolfsburg. Já o Hertha Berlim decepcionou ao perder para o Borussia Monchengladbach por 2 a 1.

Além da vitória em casa, o jogo do Schalke marcou também a estreia do brasileiro Mineiro pela equipe alemã. Depois de uma passagem apagada pelo Chelsea, o jogador, que foi campeão mundial pelo São Paulo, atuou como titular neste domingo. Para vencer em Gelsenkirchen, o time anfitrião contou com gols de Moritz, Westermann e do atacante peruano Farfán.

Atuando fora de casa, o Hertha foi surpreendido pelo Borussia Monchengladbach, que lutou contra o rebaixamento na temporada passada. Com gols de Brouwers e Matmour, a equipe anfitriã chegou aos quatro pontos, ocupando a quarta posição do Alemão. O time de Berlim, por sua vez, soma três pontos e caiu para a parte intermediária da tabela.