Schalke vence Stuttgart e aumenta vantagem sobre o Bremen O Schalke 04 conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Stuttgart neste sábado e conseguiu aumentar sua vantagem na liderança do Campeonato Alemão. Com um gol de Krstajic aos 32 minutos do segundo tempo, o time de Gelsenkirchen abriu uma vantagem de seis pontos sobre o vice Werder Bremen (que recebe o Mainz neste domingo), evitou que o terceiro colocado Stuttgart colasse na tabela e ainda foi beneficiado com o a derrota do Bayern de Munique. Ainda com pretensões ao título, os bávaros foram a Frankfurt e se deram mal: 1 a 0 para o Eintracht (12.º). Gol de Preuss, ironicamente, também convertido aos 32 minutos da etapa final. O resultado mantém o Bayern na quarta colocação, com 44 pontos, nove atrás do líder. Todos os resultados da 26.ª rodada do Alemão: Aachen 2 x 0 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund 0 x 0 Nurnberg Eintracht Frankfurt 1 x 0 Bayern de Munique Hannover 0 x 0 Hamburgo Schalke 1 x 0 Stuttgart Wolfsburg 3 x 1 Bochum