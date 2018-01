Scheidt desfalca o Botafogo no sábado O Botafogo tem um desfalque para disputar neste sábado o segundo tempo do confronto contra o Friburguense, paralisado em 25 de janeiro por causa de um apagão no estádio Eduardo Guinle, ocorrido no intervalo, em Friburgo - a equipe da casa vencia por 1 a 0. O zagueiro Scheidt se queixou de dores na coxa direita após a vitória sobre a Portuguesa e, segundo os médicos do clube, está vetado. Com a ausência de Scheidt, o Botafogo é obrigado a ?gastar? uma das três substituições a que tem direito nos 45 minutos restantes da partida contra o Friburguense. Assim, Rafael Marques vai atuar ao lado de Gustavo. O volante Túlio, que também iniciou a partida paralisada, ainda se recupera de um furúnculo na coxa direita e é dúvida para sábado. Mas a tendência é a de que ele atue, mesmo no sacrifício. Reforço - O zagueiro Emerson, ex-Paraná, vai defender o Botafogo na temporada 2005. O jogador, que também teve passagens por Portuguesa e São Paulo, se apresenta nesta sexta-feira, quando assinará contrato até o final do ano.