Scheidt: do quarto lugar para a liderança Robert Scheidt assumiu a liderança do Campeonato Mundial de Brodum, na Turquia. Neste sábado, o velejador, que busca o sétimo título mundial da Classe Laser, venceu as duas regatas do dia para assumir a ponta. Com o quinto e o sexto lugares de sexta-feira, Scheidt acumula 13 pontos perdidos, contra 15 do australiano Michael Blackburn (um segundo e um quarto lugares neste sábado) e 25 do sueco Karl Suneson (um primeiro e um segundo). ?Estou satisfeito porque tive um dia ótimo, apesar de novamente ter sido muito desgastante ficar mais de cinco horas na água. Mas valeu a pena?, contou Scheidt, de 31 anos. Diferentemente do que aconteceu na sexta-feira, quando fez duas provas de recuperação, neste sábado Robert largou na frente e manteve a ponta nas duas regatas disputadas. ?O vento estava ideal, entre 18 e 21 nós, e foi uma pena a terceira regata do dia não ter sido realizada. Eu estava velejando numa velocidade muito boa e confiante pelas duas vitórias.?