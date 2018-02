Scheidt é o novo reforço do Botafogo O Botafogo anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Scheidt, que não joga uma partida oficial há pelo menos seis meses, por causa de uma contusão no tornozelo direito. Natural de Porto Alegre, o atleta, de 28 anos, acertou contrato com o clube carioca até o fim deste ano. Ele se apresentou nesta segunda-feira à tarde em General Severiano, após ser submetido a exames médicos, e quer provar que pode ser útil para a reação do Alvinegro no Campeonato Brasileiro. "Quero ajudar o Mauro Galvão, o Bebeto de Freitas e o time a superar essa posição incômoda no Brasileiro. Pela sua grandeza, o Botafogo não merece estar nessa situação", disse Scheidt, referindo-se à colocação do clube no Nacional - ocupa a zona de rebaixamento do Nacional, com 5 pontos conquistados em nove jogos realizados, no ano de seu centenário. Scheidt estava sem clube desde o fim do ano passado, quando saiu do Atlético-MG, e mantinha a forma em Porto Alegre. "Quero jogar logo. O plantel é grande, tem jogadores de qualidade e confio muito na competência deles", disse o zagueiro, que já fez parte da seleção brasileira. Recuperado de lesão no joelho esquerdo que o afastou dos gramados por oito meses, o atacante Fábio disse estar incomodado por ocupar atualmente a reserva do Botafogo. Ele quer ajudar o clube a reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. "Preciso jogar para entrar no ritmo. Mas outros atacantes estão chegando e sinto que a cada dia fica mais difícil", afirmou Fábio.