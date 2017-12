Scheidt e Rogério poupados no treino O Corinthians realizou nesta sexta-feira, no Parque São Jorge, o primeiro treino visando a partida final contra o Grêmio, domingo, no estádio Olímpico, pela Copa do Brasil. O zagueiro Scheidt e o lateral-direito Rogério foram poupados para realizarem tratamento médico. Ambos sofreram pancadas no joelho direito, mas devem ser confirmados para o jogo. ?É só um tratamento preventivo para não comprometer a partida de domingo?, disse Scheidt.