Scheidt faz as contas para mais um título Com mais duas vitórias na regatas desta quarta-feira, Robert Scheidt está cada vez mais perto do décimo título brasileiro da classe Laser. Scheidt soma 5 pontos perdidos (com um descarte), diante de 15 do segundo colocado, o esloveno Vasilij Zbogar. Nesta quinta-feira, é dia de folga. ?Vou descansar e fazer as contas para ver se posso ser campeão sexta-feira?, disse Scheidt.