Scheidt já contesta novo ?líder? Logo em seu primeiro dia no Corinthians, o volante Vampeta notou que não vai exercer a mesma liderança do passado. O desejo manifestado pelo volante de tentar negociar a volta de Marcelinho ao clube para a Liga Rio-São Paulo deixou o zagueiro Scheidt revoltado. "O Vampeta não estava aqui no ano passado e não sentiu na pele o que aconteceu. A posição tomada por mim e por outros jogadores do elenco não será mudada". A manifestação de contrariedade de Scheitd foi demonstrada também em relação à diretoria. "Me sacrifiquei para prorrogar meu contrato junto ao Celtic por mais um ano acreditando no que me disseram. A diretoria do Corinthians nos mostrou algo e vamos acreditar na palavra deles", comentou, visivelmente irritado com as reuniões que ocorreram entre o seu desafeto e dirigentes corintianos e da Hicks Muse na última semana. O zagueiro pediu para os jornalistas deixarem de cobrar do grupo de jogadores uma posição sobre o caso Marcelinho. "Perguntem para a direção, não para mim". O vice-presidente do Corinthians, Antônio Roque Citadini, assistiu ao treinamento da tarde, mas fugiu da imprensa alegando não ter novidades. Scheidt também minimizou os xingamentos que recebeu de alguns torcedores durante a pré-temporada em Serra Negra. "É claro que por estar no Corinthians a cobrança é maior. E é bem provável que tenha sido ofendido por causa do episódio Marcelinho. Mas enquanto essa história não se definir, não cabe a mim ficar fazendo projeções". O técnico Carlos Alberto Parreira não quis se envolver na questão. Mas deixou claro que a volta de Marcelinho conta com o seu aval, independente da opinião do grupo. "O Marcelinho tem história no Corinthians. Foi campeão inúmeras vezes. Se tiver que ficar vai ficar porque pertence ao clube e terá de ser bem aceito". Parreira chegou ao exagero de comentar que as notícias em relação a Marcelinho não entram nos limites do Parque São Jorge. "Tirando vocês (jornalistas), ninguém aqui dentro toca no assunto". O treinador também considerou prematuro falar sobre o caso alegando que será definido na esfera judicial. "No momento é melhor ficar quieto. Se algum dia o Marcelinho for incorporado, aí sim caberá à comissão técnica opinar". O treinador espera contar com Vampeta apenas na segunda partida da Liga Rio-São Paulo, dia 27 contra o Americano. "Ele ficou 40 dias sem treinar e está visivelmente fora de forma. Mas é um jogador de seleção e tem que entrar muito bem fisicamente". Nesta terça-feira, o elenco retorna da pré-temporada em Serra Negra devido ao péssimo estado do gramado onde os treinamentos estavam sendo realizados. "Quando chegamos o campo estava muito bom, mas a chuva e os jogos da Copa São Paulo deixaram o local impraticável. Não podia me dar ao luxo de perder um dia de preparação". O atacante Luís Mário, que está treinando entre os titulares, ainda não renovou seu contrato com o clube.