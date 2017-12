Scheidt: mais um ano no Corinthians O Corinthians conseguiu acertar a renovação do empréstimo do zagueiro Scheidt do Celtic. Ele ficará por mais um ano ano Parque São Jorge. Embora o contrato obrigasse o Corinthians a pagar US$ 4 milhões depois de ter o jogador pela temporada 2001, o clube brasileiro conseguiu o reempréstimo sem precisar pagar nada ao Celtic. Os escoceses só pediram que fossem pagos os salários do jogador.