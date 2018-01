Scheidt: "O grupo precisa de cobrança" ?O elenco do Botafogo precisa de um técnico disciplinador para render bem?. Foi assim que o zagueiro Scheidt reagiu ao falar sobre a melhora do futebol da equipe sob o comando de Celso Roth, invicto no cargo ? obteve uma vitória e um empate. ?É um grupo que precisa de cobrança, de treinador com pulso forte.? Para Scheidt, o Botafogo fez boa campanha no início do Campeonato Brasileiro quando Paulo César Gusmão, conhecido pelo jeito linha-dura, era o técnico do clube. Depois, ressaltou que o desempenho do time caiu drasticamente sob o comando de Péricles Chamusca, que tem estilo mais ?paizão?. Por fim, voltou a progredir com a chegada de Celso Roth. Na opinião de Scheidt, a defesa do Botafogo teve a melhor atuação na vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, no domingo. ?Marcamos bem, sem dar espaços.?