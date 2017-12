Scheidt pode conquistar 100.º título Robert Scheidt pode conseguir nesta sexta-feira, em Cartagena, na Espanha, mais uma marca histórica em sua carreira. Com um 9.º e um 3.º lugares nesta quinta, ele está a um passo do título europeu na classe Laser. Scheidt tem agora 23 pontos perdidos, contra 30 do inglês Paul Goodison e do croata Mate Arapov. Se vier, este será o 100.º título de Scheidt na classe Laser.