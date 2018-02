Scheidt pode reforçar o Botafogo O zagueiro Scheidt, ex-Corinthians e Grêmio, pode ser anunciado como o novo reforço do Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro. O técnico Mauro Galvão elogiou o atleta, mas frisou nesta terça que, caso esteja mal fisicamente, a contratação dele pode ser descartada. ?O único problema é que ele está parado há muito tempo e estamos precisando de jogadores que estejam prontos para atuar. A situação do Botafogo no Brasileiro não é confortável e precisamos reagir. Mas o Scheidt tem o perfil que me interessa?, declarou Mauro Galvão, referindo-se à colocação do Alvinegro na tabela de classificação do Nacional. O time carioca ocupa a vice-lanterna, com quatro pontos conquistados em oito partidas.