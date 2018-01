Schelotto é baixa e Tevez dúvida no Boca As duas principais armas do Boca Juniors para a conquista da Copa Libertadores da América causaram as primeiras dores de cabeça no técnico Carlos Bianchi. O atacante Schelotto sofreu uma ruptura fibrilar no músculo adutor da perna direita durante os treinos da equipe e deve ficar fora por pelo menos dez dias. Dessa maneira, não enfrenta o América de Cali, na primeira partida das semifinais, dia 11, no estádio ?La Bombonera?. Já o meia Tevez, que deixou o clássico contra o River, domingo, com distensão do ligamento cruzado externo da perna esquerda, ainda é dúvida para o confronto. O técnico argentino procurou minimizar a situação e acalmar os torcedores do Boca. ?A equipe tem que estar preparada para suprir quem sai?, disse. ?E além do mais Tevez já se recupera muito bem?, garantiu. O treinador aproveitou para criticar a organização do futebol local. ?Os organizadores ajudam pouco as equipes que disputam a Libertadores?. Caso Tevez e Schelotto não participem do jogo contra o América de Cali, Ezequiel González e Raúl Estévez serão os substitutos, respectivamente.