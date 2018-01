Schelotto não deve jogar contra Santos O Boca Juniors deve ter um grande desfalque para a segunda partida da final da Copa Libertadores, contra o Santos, na próxima quarta-feira, no Morumbi. O atacante Guillermo Barros Schelotto sofreu um estiramento muscular na coxa direita, a mesma contusão que já havia lhe tirado dos jogos semifinais contra o América de Cali. Segundo informou o departamento médico do Boca, na tarde desta quinta-feira, Schelotto não terá condições de se recuperar a tempo de jogar em São Paulo. Ele chegou, inclusive a ser substituído no segundo tempo da partida de quarta-feira, quando seu time venceu o Santos por 2 a 0 na Bombonera. O substituto de Schelotto deve ser Javier Villarreal, que jogou contra os colombianos do América e entrou em seu lugar no segundo tempo da partida com o Santos. Ele é meia e será utilizado para tentar bloquear os avanços do lateral-esquerdo Léo. Recorde - Com os dois gols que fez na partida de quarta-feira, Marcelo Delgado entrou para a história do Boca. Tornou-se o jogador do clube com maior número de partidas em Libertadores - 40, uma a mais que Marzolini e Suñé, que jogaram nas décadas de 60 e 70, respectivamente. Também é o maior artilheiro do time argentino na competição, com 15 gols - um a mais que seu companheiro Guillermo Barros Schelotto. "Quero ir embora com mais um título da Libertadores", afirmou o atacante de 30 anos, que foi campeão do torneio em 2000 e 2001. Depois do jogo de quarta-feira, ele trocará o Boca pelo Cruz Azul, do México.