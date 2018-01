Schelotto pronto para voltar ao Boca Recuperado de contusão muscular na perna direita, o atacante Guillermo Barros Schelotto confirmou que volta ao time do Boca Juniors na final da Copa Libertadores, contra o Santos, nesta quarta-feira, em Buenos Aires. "Estou muito bem, com muita vontade, mas me falta um pouco (de ritmo) porque não joguei as semifinais e não pude treinar bem durante alguns dias", afirmou o jogador, que marcou cinco gols nas oitavas e nas quartas-de-final do torneio. Principal jogador do Boca, Schelotto tem ainda a experiência de já ter disputado e vencido as finais da Libertadores em 2000 e 2001. "É lindo voltar a jogar uma final da Libertadores, uma chance que poucos têm", afirmou o atacante argentino. Outro destaque do Boca, o meia Carlos Tevez, sentiu dores no joelho esquerdo durante o treino de domingo, mas deve jogar na quarta-feira. Segundo o departamento médico do clube, ele já havia sofrido uma contusão no local há dez dias e agora, tudo não passou de um ?susto?.