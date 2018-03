Schmeichel anuncia fim da carreira O goleiro Peter Schmeichel deve anunciar na semana que vem o encerramento de carreira. A notícia foi publicada na edição desta terça-feira do jornal português "A Bola". Segundo o diário especializado em esportes, o dinamarquês, que completa 37 anos no dia 19 de novembro, já comunicou sua decisão à diretoria do Sporting Lisboa, mas espera apenas mais alguns dias para torná-la oficial. As razões para a aposentadoria, conforme apurou "A Bola", seriam o problema crônico que o jogador tem na mão direita e também o fato de que sua família deseja voltar a viver na Dinamarca. Schmeichel há dez anos vive fora de seu país, já que se transferiu do Brondby para o Manchester United em 1991. O goleiro teve oito anos de sucesso no time inglês até que, em 99, aceitou proposta do Sporting, com o qual foi campeão português em 2000. Schmeichel foi considerado por vários anos seguidos como melhor goleiro da Europa - e com a seleção dinamarquesa conquistou o título continental de 1992. Em abril passado, disse que não aceitaria mais convocações, embora tivesse garantido aos dirigentes portugueses intenção de renovar contrato com o Sporting por mais uma temporada. Mas teria mudado de idéia logo após a partida com o Marítimo, no domingo, na última rodada do campeonato.