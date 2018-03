Schmeichel se despede do profissionalismo O dinamarquês Peter Schmeichel faz neste domingo sua última partida como jogador profissional. O goleiro do Manchester City, de 39 anos, decidiu pendurar as chuteiras. "Foi a decisão mais difícil de minha vida", admitiu o atleta, que teve o auge da carreira atuando pelo outro Manchester famoso o United, com o qual conquistou cinco títulos ingleses, três Copas da Inglaterra, uma Copa dos Campeões da Europa.