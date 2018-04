Scholes anuncia aposentadoria para o fim da temporada

Esta é a segunda vez que o jogador anuncia o encerramento de sua carreira. Ao fim da temporada 2010/2011 ele afirmou que estava deixando o futebol profissional, mas, após resultados ruins do Manchester United e um pedido pessoal de Alex Ferguson, voltou atrás e retornou ao clube no início de 2012.

"Sim, estou finalmente pendurando as chuteiras de vez! Jogar futebol é tudo que eu sempre quis fazer, então ter uma carreira tão longa e de sucesso pelo Manchester United, com o melhor técnico de todos os tempos, foi uma honra. A equipe tem o balanço certo e vai continuar a prosperar sob a liderança de David Moyes", declarou Scholes.

David Moyes assumirá o Manchester na próxima temporada, substituindo Alex Ferguson, que ficou 27 anos no comando. Foi justamente Ferguson que revelou Scholes para o futebol profissional, no início dos anos 90. Juntos, conquistaram 28 títulos, sendo duas Ligas dos Campeões, 11 Campeonatos Ingleses e três Copas da Inglaterra.

"Paul é de verdade um jogador inacreditável. Ele sempre esteve completamente comprometido com esse clube e tem sido um verdadeiro privilegio trabalhar com ele por tantos anos. Paul vai jogar em Old Trafford, no domingo, contra o Swansea, e vai receber sua merecida 11.ª medalha do Campeonato Inglês", disse Ferguson.

O Manchester United conquistou o título inglês desta temporada com antecipação e fará a festa diante da torcida neste domingo. Será a despedida de Ferguson e Scholes em casa e ambos deverão ser homenageados pelo clube e pelos torcedores. Essa, aliás, será a primeira partida do meia desde janeiro.

Com a aposentadoria de Scholes e Ferguson, o Manchester United perde dois dos remanescentes da equipe formada no início da década de 90, que liderou o clube em uma era de muito sucesso. O único que esteve naquela época e segue em Old Trafford é o meia Ryan Giggs, de 39 anos.