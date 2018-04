Schumacher descarta volta, mas oferece irmão à McLaren

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher voltou a dizer, nesta quinta-feira, que não voltará a competir, apesar de sentir saudades das pistas, e recomendou seu irmão Ralf para a escuderia McLaren. Veja também: Sem Schumi, Massa é o mais rápido nesta quinta Advogado da Ferrari: 'membros da McLaren são hipócritas' "Um retorno está fora de questão", disse, em declarações à edição de hoje do diário "Bild", após sua participação nos treinamentos da Ferrari no circuito de Montmeló, na Catalunha, onde conseguiu o melhor tempo do dia. "Estava apenas me divertindo e ajudando a equipe", garantiu. O piloto admite que sente falta de pilotar, e disse que pensou muito antes de participar desses treinamentos, para não despertar novas especulações sobre um possível retorno às pistas. Schumacher afirmou ainda que considera seu irmão mais novo, Ralf, um bom nome para a McLaren. "Sim, Ralf seria um bom candidato", disse, após descartar uma possível transferência para a equipe anglo-germânica, como chegou a ser ventilado nas semanas anteriores.