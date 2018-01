Schumacher doa US$ 10 mi para vítimas Num gesto benévolo e de solidariedade, o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, doou US$ 10 milhões às vítimas do maremoto que atingiu todo o sudeste asiático e deixou mais de 100 mil mortos e milhões de desabrigados em países como Bangladesh, Índia, Indonésia, Malásia, Ilhas Maldivas, Birmânia, Sri Lanka e Tailândia. A informação é do jornal alemão Bild desta quarta-feira. Segundo o diário, o anúncio foi feito pelo empresário do piloto, Willi Weber, em uma campanha organizada por um canal de tevê alemão. A Fifa vai doar 1 milhão de euros para ajudar as federações de futebol dos países atingidos pelo tsunami. O dinheiro será utilizado para reconstruir instalações esportivas que foram destruídas pela força da água, além de fornecer uniformes, bolas e chuteiras. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) vai colaborar com 750 mil euros.