Schumacher participará de reedição da final da Copa de 1982 O ex-piloto alemão Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial da Fórmula 1, participará de uma reedição da final da Copa do Mundo de 1982, entre Alemanha e Itália. A partida, que repetirá a decisão do Mundial organizado pela Espanha, acontecerá no dia 27 de julho, em Stuttgart, e homenageará o ex-jogador da seleção alemã Hansi Müller, que comemorará aniversário de 50 anos. Müller jogou cerca de 20 minutos naquela final, vencida pela Itália por 3 a 1. O ex-jogador conseguirá trazer praticamente todos os que participaram daquela partida. Na última segunda-feira, Schumacher, que se aposentou na Fórmula 1 em outubro do ano passado, recebeu convite para se juntar ao grupo de embaixadores da Eurocopa 2008, organizada, conjuntamente, por Áustria e Suíça. Atualmente, Schumacher trabalha na equipe Ferrari como olheiro e consultor. O alemão tem como missão encontrar pilotos com potencial para correr na equipe e, também, dar dicas que contribuam para a melhoria dos carros.