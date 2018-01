Schumacher sai em defesa de Ronaldo O piloto pentacampeão do mundo, Michael Schumacher, não se importou com o fato de trabalhar para uma equipe italiana e, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva concedida em Milão, saiu em defesa do amigo Ronaldo, que trocou a Inter de Milão pelo Real Madrid. Schumacher disse não acreditar nas informações que estão sendo publicadas a respeito do assunto e reafirmou sua admiração pelo brasileiro. ?Eu o conheço pessoalmente, é um homem afortunado. Provavelmente a metade do que publicam a respeito dele seja verdade, mas a outra metade....?, acrescentou. O alemão disse que acompanha com interesse a Liga Italiana de Futebol, mas garantiu que não torce por nenhuma equipe em especial. Domingo, Schumacher participar do GP de Monza.