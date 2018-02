Schummy treina com Diego e Robinho O torcedor poderá assistir quarta-feira a um treino diferente na Vila Belmiro: o time santista será reforçado pelo piloto de F-1 alemão Michael Schumacher. A promoção é em benefíco da Unicef e o ingresso custará R$ 3,00. A previsão é de que o treinamento dure uma hora. O técnico Leão vai dividir seu time em dois, com Robinho e Diego jogando em equipes opostas. Dessa forma, Schumacher vai treinar um tempo no time de Robinho e outro no time de Diego. O piloto havia manifestado sua vontade de bater uma bola com Diego e Robinho, além de conhecer os campeões brasileiros. Ele decidiu aproveitar sua presença no Brasil para o GP de Interlagos e pensou-se em realizar um amistoso para recepcionar o ídolo da Formula 1, mas o técnico Leão foi contra por causa da programação de treinos e também para evitar qualquer acidente, como uma dividida mais forte, por exemplo, com Schumacher. Robinho e Diego ficaram satisfeitos com o interesse de Schumacher, que é apaixonado pelo futebol, em conhecê-los. "Também sempre quis conhecer o piloto, um dos maiores ídolos do esporte, e agora posso realizar esse sonho", disse Diego, que pretende assistir à corrida domingo em Interlagos, mesmo jogando sábado em Belo Horizonte. Também os dirigentes santistas gostaram da idéia de Schumacher. "Tirando Pelé, que é "hors-concours", Shumacher é um dos três maiores ídolos do esporte mundial", disse o diretor de futebol, Francisco Lopes, que espera a Vila Belmiro lotada na quarta-feira. Para o dirigente, a escolha do time da Vila Belmiro veio mostrar que "com a conquista do Brasileiro do ano passado e com a importante revelação de jogadores, o Santos voltou a brilhar no futebol mundial, readquirindo a fama que teve no passado".