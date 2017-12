Schuster, do Getafe, quer substituir Capello no Real Madrid

O técnico alemão Bernd Schuster, do Getafe, reafirmou seu interesse em substituir Fabio Capello à frente do Real Madrid, caso o clube decida não continuar com o atual treinador. "Não quero ficar louco [pensando no assunto], e a única coisa que digo é que estou disposto a treinar o Real Madrid a partir da próxima temporada", afirmou. "Há muito tempo venho me preparando para isso, e o clube está nos meus planos", destacou Schuster nesta segunda-feira na chamada entrevista da semana publicada pela Federação Alemã de Futebol (DFB). O técnico, que tem contrato com o Getafe até 2008, está há meses na lista como um dos possíveis sucessores de Capello, mas, após a conquista do Campeonato Espanhol no domingo, resta saber se o clube vai mesmo demitir o italiano. Schuster - que enfrentará o Sevilla na final da Copa do Rei - disse que está "intrigado" para saber o que ocorrerá no Real Madrid ao longo desta e da próxima semana. No entanto, o treinador alemão diz não se preocupar muito e que não se importará se não for chamado pelo Real. "Sou treinador do Getafe e ainda tenho contrato por um ano. Como finalistas da Copa do Rei nos classificamos para a Copa da Uefa, o que é uma tarefa muito atraente, que ajudei a tornar realidade. O Getafe é algo seguro, todo o resto são especulações", concluiu.