Schuster: Real trabalhou bem, mas não foi uma 'vitória fácil'

O técnico do Real Madrid, o alemão Bernd Schuster, assegurou que a chave da vitória por 1 a 0 de sua equipe domingo no Camp Nou foi a capacidade do time de manter o Barcelona afastado de sua meta e fez elogios ao brasileiro Júlio Baptista, autor do gol do jogo. Schuster disse que o jogador brasileiro apenas trabalhou e confiou em suas chances de jogar, e por isso ganhou esta oportunidade. Em declarações dadas na sala de imprensa do Camp Nou, o alemão comentou que o Real Madrid "trabalhou bem, mas não diria que foi uma vitória fácil". O técnico explicou a vitória de sua equipe da seguinte maneira: "O fato de o Barcelona ter ficado sem marcar em casa diz tudo". O Barcelona não ficava sem fazer gols no Camp Nou desde a temporada 2004-05, em um empate em 0 a 0 contra o Espanyol. Schuster lamentou não ter decidido o jogo antes pelo fato de o Real Madrid não ter aproveitado as suas chances no segundo tempo, e tentou frear a euforia vivida pelo time. "É cedo para falar de títulos, falta todo a segunda parte" do campeonato, lembrou. O técnico alemão disse que a vitória foi "merecida" e fruto de um trabalho "de equipe". Para Schuster, a vitória do Madri confirma que a equipe "avança pouco a pouco, que está se encontrando e adotando um estilo próprio de jogar. Mas as coisas são vencidas no final da temporada", avisou.