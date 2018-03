Schuster reforça: o Real Madrid precisa de Robinho

O alemão Bernd Schuster, técnico do Real Madrid, elogiou neste sábado o atacante Robinho e disse que o brasileiro ainda é necessário ao clube da capital espanhola. "Ele está tentando, através de muito treino, terminar bem a temporada", disse Schuster, que compara o desempenho de Robinho com o do holandês Arjen Robben, que também conviveu com problemas de lesão. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos "Até a sua lesão, Robinho estava jogando em alto nível. Demorou a pegar ritmo novamente, mas é um jogador muito importante. Ele e Robben demonstraram ser muito bons nas suas funções, polivalentes e úteis para fazer inversões de jogo. Se alguém fica fora por suspensão, lesão ou decisão minha, é muito bom ter uma opção. Os dois serão necessários para esta equipe na próxima temporada", disse o técnico. O Real Madrid pode garantir o título espanhol neste domingo, mas Schuster disse não se importar caso a conquista tenha que ser adiada para a próxima quarta, quando o time da capital espanhola encara o rival Barcelona. "Seria perfeito ter garantido o título na semana passada contra o Athletic em nosso estádio, mas não foi possível porque o Villarreal venceu. Agora é preciso ganhar o campeonato o mais rápido possível, mas não me importaria se for contra o Barcelona", afirmou. Na coletiva deste sábado, o alemão defendeu o nível do Campeonato Espanhol. "Os números não indicam que esta seja uma competição fraca ou que o título tenha caído no colo do Real. Na Alemanha também sempre acontece a mesma coisa. Equipes como Getafe, Sevilla ou Barcelona, que merecia chegar à final, demonstraram que, na Europa, as equipes espanholas também vão longe. Agora, com todos eliminados das competições européias, cada um deve avaliar sua temporada. Nós não podemos nos queixar e o balanço é mais que positivo", concluiu.