Schuster: 'Robinho está fazendo o que esperávamos dele'

O técnico do Real Madrid, o alemão Bernd Schuster, afirmou após a vitória de 4 a 3 de sua equipe sobre o Mallorca que o atacante brasileiro Robinho, que fez dois gols neste domingo, "está fazendo o que se espera dele", pois "está em uma grande forma". Veja também Robinho dá show e Real mantém a liderança no Espanhol "Nas últimas partidas Robinho está jogando em um nível muito alto, é o que esperamos dele. Precisamos deste tipo de jogadores. Os adversários sabem que está em forma e que é muito difícil pará-lo atualmente. Espero que dure o máximo possível", declarou Schuster. No entanto, o treinador também afirmou que "Robinho é jovem e ainda tem que amadurecer e melhorar em certas coisas". "Ele também nos ajudou no trabalho defensivo. Sua atitude é muito melhor. Já disse, precisa de certas coisas. Tem que estar feliz, preocupar-se somente com seu trabalho pela direita, pela esquerda e com muita mobilidade. Mas, tem que progredir", concluiu Schuster.