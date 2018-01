Schuster teria assinado pré-contrato com o Real Madrid O técnico alemão de 47 anos, Bernd Schuster, campeão da Eurocopa como jogador em 1980, na Itália, teria assinado nesta quinta-feira um pré-contrato com o Real Madrid segundo o site da revista alemã Focus. O acordo entre o clube e o jogador conta com uma multa contratual segundo a direção do clube espanhol. De acordo com a revista, o Real pagaria 1 milhão de euros (cerca de R$ 2,7 milhões) caso o alemão não seja contratado. Caso desista de dirigir o time de Madri Schuster também pagaria 1 milhão de euros para os espanhóis. O nome de Schuster tem sido comentado por vários meios de comunicação da Europa como a mais forte opção e o provável substituto do italiano Fabio Capello no Real, principalmente depois dos fracos resultados no Espanhol e da eliminação da Copa dos Campeões para o Bayern de Munique. O alemão, que treina atualmente outro clube de Madri, o Getafe, assinaria um contrato de um ano, com opção de prorrogação para mais um ano.