Schweinsteiger diz que prefere marcar gols a fazer sexo Um dos principais jogadores da seleção alemã, terceira colocada na última Copa do Mundo (ganhou de Portugal por 3 a 1), o meia Bastian Schweinsteiger, de 22 anos, revelou nesta terça-feira que sente mais prazer em marcar gols a ter relações sexuais. "O futebol faz parte da minha vida e faria tudo por este esporte", contou o jogador. "Assim, marcar gols é mais importante, apesar de ter uma boa sensação com ambas as coisas", contou o meia em entrevista à revista Bravo-Girl. Em 2006, Schweinsteiger havia sido escolhido o homem mais bonito da Alemanha em eleição realizada pela própria revista, que tem como publico alvo mulheres adolescentes. "Não sou do tipo que costuma passar horas no espelho. Não me importo com essas coisas." Atualmente, o jogador está no Bayern de Munique, terceiro colocado no Campeonato Alemão.