Schweinsteiger exibe confiança antes da final da Copa dos Campeões

MUNIQUE - Às vésperas da final da Copa dos Campeões, o meia Bastian Schweinsteiger esbanjou confiança ao fim do treino do Bayern de Munique. Para o jogador, Bayern e Borussia Dortmund farão um duelo "intenso", mas seu time entrará em campo embalado pela grande sequência de jogos no Campeonato Alemão - foi campeão com seis jogos de antecedência.

"Se jogarmos com todo nosso potencial, é muito difícil para qualquer um ganhar de nós. Demos um passo largo rumo à perfeição e esperamos ser perfeitos na final", declarou o experiente meia. "Estou bastante ansioso para o jogo porque sei como estamos bem e sei o quanto nosso time é bom".

Apesar da confiança, Schweinsteiger admite que as duas equipes alemãs farão um grande jogo, sábado, no Estádio de Wembley, em Londres. "Será uma partida muito intensa, com um ritmo muito forte. Teremos muita luta em campo até os segundos finais", avalia. "Para mim, o fator decisivo será todos trabalhando duro em campo, correndo pelos outros quando não estivermos com a bola nos pés."