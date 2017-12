Schwenck é o novo atacante do Botafogo Um dia depois de anunciar a contratação do técnico Mauro Galvão para tentar tirar o Botafogo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o presidente Bebeto de Freitas apresentou hoje mais um reforço. Trata-se do atacante Schwenck, de 25 anos, ex-Cruzeiro, que acertou contrato até o final do ano. A passagem do atleta no time mineiro não foi produtiva. Quase não atuou como titular sob o comando do então treinador Vanderlei Luxemburgo, fez apenas 2 gols em 12 partidas, e foi dispensado. Schwenck iniciou a carreira nas categorias de base do Nova Iguaçu - clube do Rio de Janeiro que revelou também o atacante Deivid (Santos). Depois, jogou no Juventus, de São Paulo, CFZ, de Brasília, Bragantino, América e Al-Riyadh, da Arábia Saudita. Schwenck tem a incumbência de substituir o atacante Alex Alves, que ficará afastado dos gramados por seis meses devido a contusão no joelho direito. Essa responsabilidade parece não assustá-lo. "Quero ajudar o Botafogo. Sou jogador de área e espero ser feliz aqui. Vou treinar muito para entrar bem nos jogos".