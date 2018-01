Scolari admite convocar Ronaldo O técnico Luis Felipe Scolari admitiu nesta terça-feira que pode convocar o atacante Ronaldo para enfrentar o Chile no próximo dia 7 de outubro pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, antes que o jogador atue oficialmente pela Internazionale de Milão. O treinador se encontrou hoje com os técnicos Héctor Cúper e Fábio Capello, da Inter e da Roma, respectivamente. "Posso chamá-lo, mas estou disposto a respeitar a prudência de Cúper", garantiu. "Estou de acordo com a atitude de Cúper, mas se achar que Ronaldo está recuperado e em plena forma, o quero em campo antes que jogue pela Inter". Scolari manteve contato hoje com Aldair, Antonio Carlos, Cafú, Emerson, Marcos Assunção, Lima, Roberto Carlos, Flávio Conceição e Sávio.