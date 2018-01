Scolari busca ajuda nos selecionáveis Cafu, Émerson, Rivaldo, Denílson e Roque Júnior. Luiz Felipe Scolari apelou para o seu lado diplomático para conseguir reforçar a Seleção Brasileira que enfrentará o Chile no dia 7 de março em Cuiabá. O treinador decidiu, após encontros com dirigentes, treinadores e os próprios jogadores, convocar atletas que estão atuando no Exterior. Scolari decidiu reverter as péssimas expectativas do amistoso diante do pior time das Eliminatórias. Levar apenas atletas que atuam no Brasil, como fez diante da Bolívia e - com exceção de Djalminha - contra a Arábia, não traria benefício algum na preparação para a Copa. Leia mais no Jornal da Tarde