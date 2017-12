Scolari confirma que recebeu convite O técnico Luiz Felipe Scolari admitiu nesta terça-feira ter recebido o convite para assumir o comando da seleção brasileira. Em entrevista coletiva, em Belo Horizonte, o treinador do Cruzeiro revelou que viaja hoje à tarde para se encontrar com a direção da CBF, provavelmente em Brasília, onde está o presidente da entidade, Ricardo Teixeira. Felipão não quis dizer se vai aceitar o cargo, pois quer primeiro analisar a proposta. Assim que recebeu o convite para substituir Emerson Leão, demitido ainda no Japão, após o fiasco na Copa das Confederações, Felipão pediu liberação do Cruzeiro para conversar com a CBF. O presidente do clube mineiro, Zezé Perrella, aceitou o pedido e sugeriu novamente que treinador acumulasse os dois cargos, o que dificilmente acontecerá. Apesar de Felipão não ter dado detalhes da conversa preliminar que teve com a direção da CBF e nem se vai aceitar o cargo, a entidade já marcou o anúncio do novo treinador para as 16 horas desta terça-feira.