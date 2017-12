Scolari convoca Portugal para amistosos O técnico Luiz Felipe Scolari convocou nesta quarta-feira a seleção de Portugal para os próximos amistosos contra a Grécia e Kuwait. As novidades na lista são as presenças do zagueiro Marco Caneira e do meia Petit. O atacante Nuno Gomes está de volta à equipe. Confira a lista dos convocados: Goleiros: Ricardo Pereira (Sporting) e Joaquim Silva (Braga) Defensores: Rui Jorge (Sporting), Fernando Couto (Lazio), Jorge Andrade (La Corunã), Miguel (Benfica), Beto (Sporting), Marco Caneira (Bordeaux) e Rogerio Matias (Guimarães) Meio-campistas: Luis Figo (Real Madrid), Rui Costa (Milan), Deco (Porto), Costinha (Porto) e Armando Petit (Benfica). Atacantes: Pauleta (Bordeaux), Simão Sabrosa (Benfica), Luis Boa Morte (Fulham) e Nuno Gomes (Benfica).