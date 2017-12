Scolari convoca Portugal para Eurocopa O técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari convocou, nesta terça-feira, a seleção de Portugal para a Eurocopa, quem início previsto para 12 de junho. A maior surpresa na lista dos 23 jogadores é a presença do jovem goleiro Moreira, do Benfica, no lugar do veterano Vitor Baía, do Porto. Outra ausência é a do Luis Boa Morte, que atua no Fulham, da Inglaterra. Confira a lista do Felipão: Goleiros: Quim (Braga), Moreira (Benfica), Ricardo (Sporting); Zagueiros: Paulo Ferreira (Porto), Miguel (Benfica), Fernando Couto (Lazio/ITA), Jorge Andrade (Deportivo La Coruña/ESP), Ricardo Carvalho (Porto), Beto (Sporting), Rui Jorge (Sporting) e Nuno Valente (Porto); Meio-decampo: Costinha (Porto), Petit (Benfica), Maniche (Porto), Tiago (Benfica), Rui Costa (Milan/ITA) e Deco (Porto); Atacantes: Luis Figo (Real Madrid/ESP), Simão (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United/ING), Pauleta (Paris Saint-Germain/FRA), Nuno Gomes (Benfica) e Helder Postiga (Tottenham/ING). Portugal está no Grupo A com: Grécia, Espanha e Rússia.