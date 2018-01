Scolari convoca seleção às 15 horas O técnico Luiz Felipe Scolari deverá divulgar às 15 horas desta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio, a relação dos jogadores convocados para a seleção brasileira que a partir de quarta-feira vai disputar a Copa América, na Colômbia. Scolari terá de fazer nova convocação. Isto porque a primeira lista, anunciada na Granja Comary, havia sido cancelada e todos os 22 jogadores relacionados foram automaticamente "desconvocados". Apesar disso, a base deve ser mantida e os jogadores que já estavam vetados para a competição, como Romário, Cafu, Rivaldo e Roberto Carlos, continuam fora. A equipe viaja na segunda-feira às 15h45 do Rio, para Cali, sede do Grupo B, onde estão Paraguai, México e Peru.