Scolari convoca seleção de Portugal O técnico Luiz Felipe Scolari anunciou nesta quinta-feira a lista de jogadores convocados para os amistosos contra Paraguai e Bolívia. A seleção de Portugal, que se prepara para a Eurocopa 2004, vai enfrentar o Paraguai no dia 6 de junho, em Braga e a Bolívia, em Lisboa, no dia 10. Felipão chamou os goleiros Ricardo Pereira (Boavista) e Quim Silva (Braga). Para a defesa, convocou Paulo Ferreira (Porto), Fernando Couto (Lazio), Jorge Andrade (Deportivo Coruña), Luis Loureiro (Gil Vicente), Beto Severo (Sporting), Rui Jorge (Sporting), Fernando Meira (Stuttgart). Para o meio-campo, o treinador chamou Rui Costa (Milan), Sergio Conceição (Inter Milão), Luis Figo (Real Madrid), Tiago Mendes (Benfica), Deco (Porto), Maniche Ribeiro (Porto), Hugo Viana (Newcastle), Rogerio Matias (Vitoria Guimarães). No ataque, estão Simão (Benfica), Pauleta (Bordeaux), Helder Postiga (Porto) e Quaresma (Sporting).