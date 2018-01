Scolari dá razão para Mauro Silva O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, recebeu hoje de manhã uma ligação da Espanha. Do outro lado da linha, Mauro Silva revelou os reais motivos que o levaram a desistir de acompanhar a equipe que disputou a Copa América na Colômbia. ?Ele me deu uma explicação diferente daquela do aeroporto, eu sabia que tinha uma outra coisa. O que ele me explicou hoje eu entendi perfeitamente e não sei se não faria a mesma coisa na posição dele, porque é uma situação de vida toda?, disse Scolari. O técnico brasileiro não quis abrir os motivos pessoais do jogador, mas especula-se que a decisão de Mauro Silva deva-se a problemas com a mulher. ?Ele continua sendo aquela pessoa bem quista por mim e tomara que no futuro eu tenha condições de convocá-lo?, afirmou Scolari em um debate com cronistas esportivos da Rádio Gaúcha. Segundo ele, o volante não foi chamado para o jogo contra o Paraguai porque, além de não ter sido localizado antes para uma conversa como a de hoje, recém retomou os treinamentos depois da lesão que sofreu antes da partida contra o Uruguai. Luiz Felipe disse que o amistoso contra o Panamá, no dia 9 de agosto, foi programado para ele ter mais tempo com a equipe antes do jogo do dia 15 contra o Paraguai. Os jogadores que atuam no exterior deverão se apresentar no máximo dia 8, garantindo sete dias de treinamento em vez dos quatro previstos inicialmente sem o amistoso. Refugiado em Canoas, junto dos conterrâneos, o técnico brasileiro admite que está enfrentando mais dificuldades do que imaginava e que o ânimo do time ?voltou à estaca zero? depois da derrota para Honduras. ?Nos clubes alguns jogadores têm uma participação fantástica, mas na seleção, devido ao companheiro do lado jogar diferente, não rendem?, afirmou Scolari. ?Na seleção é mais difícil de fazer o que a gente quer fazer.? Uma das limitações apontadas por Scolari encontra-se na qualidade dos zagueiros, que lhe impediriam de jogar com um esquema diferente do 3-5-2 atual. ?Com os zagueiros que temos hoje, não dá para jogar com qualquer esquema em que esses jogadores fiquem expostos, porque eles não têm capacidade de recuperação, não têm capacidade de enfrentar homem a homem e, no mano a mano, estamos sempre em desvantagem?, disse. De acordo com Scolari, o Brasil perdeu sempre que jogou na defesa com linha de quatro jogadores, sendo apenas dois zagueiros, como contra o Uruguai e o segundo tempo contra Honduras. ?Nos três jogos em que atuamos em linha de três, tomamos apenas um gol?, contabilizou. Scolari admite mudar o esquema de jogo, mas só depois de classificar a seleção para a Copa do Mundo. ?Se nos classificarmos, de janeiro a junho de 2002 temos muita chance de nos tornarmos uma grande equipe que disputará o Mundial em igualdade de condições?. No atual esquema com dois alas, uma das preocupações do técnico é encontrar um segundo volante, ou meia-armador, que abra uma outra porta de saída para o ataque ? de onde fortalece-se a tese de convocação do jovem Tinga, do Grêmio. Scolari elogiou Leonardo do São Paulo, mas ressalvou que o jogador atuou apenas como meia, sem fazer o papel de volante também. O meia Zé Roberto, do Bayern de Munique, continua nos planos, mas não foi convocado porque está jogando em outra posição atualmente. O técnico brasileiro falou ainda do que espera de Rivaldo, que incialmente chegou a ser inclusive descartado para o jogo contra o Paraguai por estar fora de preparo. ?Ele tem de fazer opções, criar para ele mesmo, tem de ter a mesma objetividade que no Barcelona?, afirmou. Scolari elogiou Edílson ? um jogador ?liso?, segundo ele ? e afirmou que o problema de Alex, novamente convocado apesar da fraca atuação na Copa América, é a falta de constância. Luiz Felipe continua apostando em Élber como centroavante, atribuindo seu fraco rendimento à falta de um companheiro adequado. Ele não confirmou a convocação de Romário e disse que quer Marcelinho Paraíba ?na frente, sem posição?.