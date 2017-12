Scolari define equipe para amistoso O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, antecipou hoje a escalação da equipe que enfrentará o Panamá no próximo dia 9, em Curitiba. O amistoso servirá de treino para a partida contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa, no dia 15, em Porto Alegre. Em entrevista para à Rádio Gaúcha, Felipão disse que o time que entrará em campo, no Couto Pereira, terá Marcos no gol, Lúcio, Roque Júnior e Juan na zaga, Beletti e Roberto Carlos como alas, Eduardo Costa, Tinga e Leonardo pelo meio, mais Élber e Rivaldo ou Marcelinho Paraíba na frente. O atacante Edílson, do Flamengo, também foi lembrado pelo técnico brasileiro. "É um jogador que tem feito belos jogos e a gente vai ter, entre o dia 9 e o dia 15, que definir esses dois homens de frente", afirmou Scolari. Além da mudança no ataque, Scolari decidiu escalar como volantes a dupla que se destacou na Copa do Brasil pelo Grêmio: Eduardo Costa, agora no Bordeaux, e Tinga. Os dois têm ótimo entrosamento, e o técnico espera que consigam repetir na seleção o desempenho no clube gaúcho. Felipão continua no Rio Grande do Sul, aproveitando para descansar e fazer relações públicas. Depois do apelo que fez para a torcida, em especial a gremista, lotar o Estádio Olímpico no dia 15, o técnico brasileiro visitou o Beira Rio na quarta-feira, durante o jogo de estréia entre Inter e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Passou pelos vestiários dos dois times e assistiu à partida das tribunas de honra, buscando cativar a torcida rival de seu antigo clube.