Scolari descansa com a família O novo técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, viajou na tarde desta sexta-feira para um hotel-fazenda próximo a Belo Horizonte, com a mulher, Olga, e os dois filhos. Ele avisou, por meio de assessores do Cruzeiro, seu ex-clube, que pretende descansar até a tarde de domingo, véspera do início do seu trabalho com o time do Brasil na Granja Comary, em Teresópolis. Na manhã desta sexta-feira, Felipão reuniu-se em sua casa, na Zona Norte de Belo Horizonte, com o auxiliar Flávio Teixeira, o Murtosa, e definiu o planejamento para os treinos da seleção. Mas, o treinador preferiu deixar para depois do curto período de folga o anúncio do cronograma. "Ele disse que aproveitaria esses dois dias para ficar com a família, porque depois não sabe se terá tempo", disse um dos assessores do Cruzeiro. A agenda cheia de Felipão começa pelas inúmeras entrevistas que já estão marcadas. Na noite deste domingo, ele participa do programa Supertécnico, na Rede Bandeirantes. Antes disso, na quinta-feira, quando esteve na Toca da Raposa para despedir-se do elenco do Cruzeiro - e recebeu um banho de ovos, farinha e até lama dos jogadores -, o treinador gravou uma matéria para o Fantástico, da Rede Globo, que também será veiculada no domingo à noite. No dia 20, Scolari grava participações no talk-show de Jô Soares, também na Globo, e no programa de Pelé, pela emissora de tv paga PSN. A partir do meio da próxima semana, porém, o treinador já avisou que pretende aparecer menos e concentrar-se mais na preparação do time do Brasil. "Estou me programando para atender a todos estes pedidos, porque eu sei que este é o assunto principal, mas a partir do momento que as atividades da seleção começarem, quero me expor menos e poder falar apenas sobre os resultados do meu trabalho", explicou Scolari.