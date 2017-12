Scolari deve ir a Itália até agosto O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, deve seguir até agosto para a Itália para negociar com a direção da Roma a liberação dos jogadores do clube para a seleção, com mais dias de antecedência, visando aos próximos jogos das eliminatórias do Mundial de 2002. No folheto distribuído pela Assessoria de Imprensa da CBF ao jornalistas credenciados para a cobertura do jogo Uruguai x Brasil, há um erro que o técnico considerou desagradável. O texto registra corretamente sua cidade de nascimento, Passo Fundo, mas a localiza no Rio de Janeiro e não no Rio Grande do Sul. "Que história é essa de eu ser fluminense? Eu sou é gaúcho, bá".