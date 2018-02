Scolari diz já ter 80% da lista para a Copa O técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari anunciou nesta quinta-feira a lista dos 18 jogadores que disputarão amistoso contra a Arábia Saudita, quarta-feira, em Dusseldorf. A novidade é a presença do atacante Quaresma, do Porto. ?Eu defini 80% do grupo, mas sempre podem acontecer lesões e outras coisas?, disse Scolari, que deixou Nuno Gomes, Simão Sabrosa e Paulo Ferreira de fora.