Scolari diz que fica no Cruzeiro O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, disse nesta quinta-feira que permanecerá no clube, com o qual tem contrato até o final de 2002, a despeito da desclasificação para o Palmeiras, quarta-feira, no Mineirão, onde sua equipe foi derrotada nos pênaltis, por 4 a 3, no jogo decisivo das quartas-de-final da Libertadores da América. Há duas semanas, Scolari havia admitido que deixar a Libertadores poderia significar o fim de seu trabalho no Cruzeiro, já que os dirigentes deveriam submeter a equipe, incluindo a comissão técnica, a uma ampla reformulação. Em entrevista na Toca da Raposa, nesta tarde, porém, o treinador garantiu que sua intenção é ficar em Belo Horizonte. "As pessoas entenderam mal ou pré-julgaram o que eu quis dizer anteriormente", afirmou. "Nunca disse que iria sair, com derrota ou com vitória", completou. Scolari atribuiu a desclassificação da Libertadores não à falta de precisão de atletas como Jackson e Marcos Paulo na cobrança de pênaltis, mas sim à ausência na equipe de um jogador com talento para prender a bola e administrar o resultado. Ele referiu-se ao fato de que, por duas vezes, os mineiros estiveram à frente no placar e levaram o gol de empate a 40 minutos do segundo tempo. "Falta ao Cruzeiro desde o início um atleta que saiba agir naquela situação de administrar na frente", disse, lembrando que o veterano meia Valdo, que jogou no Cruzeiro até 1999, seria um bom exemplo do que quis descrever. Scolari informou que irá se reunir com a diretoria do clube, nos próximos dias, para definir dispensas e aquisição de reforços, visando à disputa do Brasileiro, no segundo semestre. Como os dirigentes avisaram que querem reduzir a folha de pagamentos e evitar contratações de alto valor, o técnico afirmou que a saída pode ser trocar atletas do atual plantel com os de outros clubes. Jogadores e comissão técnica ficam de folga até o dia 8, quando se reapresentam e iniciam pré-temporada, com objetivo de preparar o time para a disputa da Copa dos Campeões. O primeiro adversário do Cruzeiro, que estréia na competição no dia 23, em Maceió ou em João Pessoa, será o vencedor de uma seletiva entre Goiás, Sport e São Raimundo.