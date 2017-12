Scolari diz que Mauro Silva é exemplo O meia Mauro Silva é o símbolo de raça e aplicação tática do time de Luiz Felipe Scolari e, por isso, já tem vaga assegurada no jogo com o Uruguai. Ao saber que o jogador do La Coruña declarara minutos antes que se sentia "como um garoto" na seleção, Scolari o citou como exemplo para os mais jovens. "Acho bonito isso, é tudo e mais um pouco que o Carlos Alberto Parreira e o Cesar Sampaio me disseram sobre o Mauro", comentou. Scolari falou de sua admiração pelo provável futuro capitão da seleção ao coordenador Antonio Lopes. E Mauro agradou mesmo no treino. Sempre atento e ainda orientando os colegas, foi o atleta que permaneceu a maior parte do tempo em campo, durante o treino tático, realizado à tarde, na Granja Comary - Scolari fez várias mudanças para observar todos os jogadores. No final, Mauro disse ainda que está, aos poucos, "matando as saudades" dos grandes de seleção brasileira.