Scolari diz que não recebeu convite O técnico do Cruzeiro, Luis Felipe Scolari, disse hoje, no começo da tarde, em Belo Horizonte, que não recebeu convite para substituir Emerson Leão na seleção brasileira. "Eu não recebi nenhum convite da CBF", disse o treinador. Ao ser indagado sobre se aceitaria assumir a vaga deixada por Leão, Scolari foi taxativo. "Eu não falo por hipóteses. O "se" não existe", argumentou o treinador. Scolari é o nome preferido do torcedor brasileiro para ocupar o cargo de treinador da seleção. Enquete realizada pelo estadao.com.br, mostrou que 54,84% dos leitores preferem Scolari. Wanderley Luxemburgo, o segundo colocado, tem apenas 15,98% da preferência. A dificuldade no acordo entre Scolari e CBF tem nome: Antonio Lopes - o coordenador-técnico da seleção. Segundo informacões não confirmadas, Scolari só aceitaria o cargo, se a figura do coordenador desaparecesse. Pelo menos até a manhã desta segunda-feira, a CBF estaria tentando manter Lopes no cargo.