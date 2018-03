Scolari elogia a escalação de Simon O técnico Luiz Felipe Scolari comandará o Cruzeiro de uma cabine de imprensa do Mineirão, no jogo decisivo de quarta-feira, contra o Palmeiras, pelas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Quem ficará no banco de reservas será o seu auxiliar Flávio Teixeira, o Murtosa. Tudo porque o treinador cruzeirense foi suspenso por 30 dias, semana passada, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em razão de sua expulsão em confronto com Atlético, ainda pela Copa Sul-Minas, em fevereiro. O curioso é que quem expulsou Scolari foi Carlos Eugênio Simon, justamente o árbitro escalado para apitar a partida decisiva desta quarta. Scolari preferiu, no entanto, não fazer qualquer tipo de provocação ao árbitro, com o qual tem uma longa história de desavenças. O treinador, inclusive, está sendo processado na Justiça comum por Carlos Eugênio Simon, em função de atritos ocorridos em uma das partidas entre o time mineiro e o Vasco, na reta final da Copa João Havelange, ano passado. Ao contrário, o técnico cruzeirense fez questão de elogiar Simon e a sua escolha para o jogo com o Palmeiras. "Ele é um excelente árbitro e tem condições de apitar qualquer jogo, em qualquer lugar", disse Scolari. Há poucos dias, talvez prevendo a possibilidade de esbarrar novamente com Simon, Scolari anunciou que estavam superadas suas brigas com árbitro. "Não tenho porque não perdoá-lo, já que a reação dele foi em relação à minha reação", afirmou o treinador, referindo-se à troca de xingamentos entre ambos. Segundo Scolari, a escalação de Simon para o jogo com o Palmeiras fez até com que ele desistisse de entrar com recurso no STJD para garantir sua presença no banco do Cruzeiro. ?Se eu recorresse e ganhasse, isso poderia criar um ambiente ruim para a arbitragem, o que não queremos", ressaltou. O técnico do time mineiro atribuiu a uma suposta perseguição a ele, por parte de integrantes da Justiça desportiva, a suspensão recebida, mas destacou que o fato de ficar ausente do gramado nas partidas será benéfica para o Cruzeiro. "Às vezes, a gente pode ser beneficiado pela maldade das pessoas, porque quem tenta nos prejudicar acaba nos ajudando", explicou. "Vamos ter no banco o Murtosa, uma pessoa mais tranqüila e até com mais amizade que eu com os jogadores", completou Scolari, lembrando que sempre que o auxiliar o substituiu, inclusive nos tempos de Palmeiras, o time venceu as partidas. Time - No treino desta segunda-feira, Scolari testou o atacante Alessandro na vaga de Geovanni, expulso no jogo de ida contra o Palmeiras. O meia Jorge Wagner, com uma torção no tornozelo, continua sendo dúvida para a partida de quarta-feira.