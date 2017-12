Scolari faz nova convocação nesta 4ª O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou hoje que não chamará para a Copa América, na Colômbia, em julho, os laterais Cafu e Roberto Carlos e o meia Rivaldo. Ele não quis adiantar quais os demais atletas convocados para a partida com o Uruguai, no domingo, pelas eliminatórias do Mundial, estarão ausentes da competição na Colômbia. É certo também que Mauro Silva, por contusão, não vai fazer parte da lista. Em sua cobertura de ontem, o site estadao.com.br revelou que o treinador deveria poupar da Copa América os principais jogadores da seleção que atuam no exterior. A convocação será anunciada nesta quarta-feira, após o treino da tarde. Scolari deixou escapar que Jardel é nome certo na relação.